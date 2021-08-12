Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей пройдет среди участников онлайн-голосования на выборах 2021 года в Москве. Об этом сообщил в четверг вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

"В этом году присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности. Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной запуску программы МТПП "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года в Москве.

Мохте уточнил, что к программе присоединились более 70 компаний, среди которых такие торговые сети как "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные и ресторанные сети, предприятия общественного питания.

Программа "Миллион призов" впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества, сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа "#ПобедимCOVIDВместе", в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.

О выборах

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.