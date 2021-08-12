На востоке Крыма в ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди и ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются на востоке Крыма в ближайшие два дня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителям и туристам рекомендуют не выходить на набережные, в море, горнолесную местность.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.