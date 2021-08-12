"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - приводятся в сообщении слова одного из авторов инициативы, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.