Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ

НОВО-ОГАРЕВО, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на сорванные сроки по ликвидации аварийного жилья в Туве и поручил врио главы республики Владиславу Ховалыгу подготовить на эту тему отдельное письмо.

Путин на встрече с врио главы региона отметил, что "пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья - на это, конечно, нужно обратить внимание". "Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018 года, но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо", - сказал президент России.

Глава государства указал на еще один острый вопрос социального характера - перегруженность школ. "У вас норматив превышен значительно, и недостаточно количество дошкольных образовательных учреждений. Это тоже совершенно очевидная вещь, в нормативы совершенно не укладывается. По этому вопросу тоже давайте обращение", - сказал Путин.

Реализация инвестпроектов

Президент считает, что властям Тувы необходимо работать над реализацией инвестпроектов в регионе, чтобы повышать уровень благосостояния жителей.

"[В Туве] растет численность постоянного населения. Это хорошая тенденция, и без всяких сомнений ее нужно поддержать. Нужно все сделать для того, чтобы уровень доходов людей поднимать. Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов", - сказал президент.

Ховалыг в ходе своего доклада упомянул, что ранее на федеральном уровне было принято решение о приостановке строительства железной дороги Кызыл - Курагино, которая позволила бы осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения и соединить регион с Транссибом. Врио главы Тувы выразил надежду, что в перспективе получится вернуться к этому вопросу, но сейчас региону нужен замещающий проект.

"Возможности есть и по другим направлениям. Это все еще раз оцените, и чуть попозже еще это все обсудим, а я попрошу коллег и в администрации президента, и в правительстве, чтобы напрямую с вами по этим вопросам поработали", - ответил Путин.

По словам президента, в Туве в целом "есть вещи позитивного характера". "В принципе набрали неплохие темпы в строительном секторе, и этот темп нужно использовать, наращивать, в том числе и для решения наиболее острых вопросов в социальной сфере, как я уже говорил: школы, детские сады и аварийное жилье", - добавил глава государства.