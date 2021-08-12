В Томской области окончательно законсервированы два ядерных хранилища

ТАСС, 12 августа. Консервация открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов - бассейнов Б-1 и Б-25 на Сибирском химическом комбинате (АО "СХК, г. Северск, Томская обл.) - окончательно завершена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

"Реализация проектов по консервации бассейнов Б-1 и Б-25 выполнялась в течение 10 лет в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года", - говорится в сообщении. Для создания барьеров на хранилища было уложено 746 тыс. куб. м грунта, 64 тыс. куб. м щебня и 85 тыс. куб м глины. Уникальная технология, по которой строились барьеры, надежно предотвращает утечку радионуклидов, отметили в пресс-службе.

Консервация обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы, созданы барьеры безопасности из природных материалов.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Сибирский химический комбинат (г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.