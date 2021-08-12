План вакцинации во Владимирской области исполняется в 1,5 раза ниже, чем по стране

ВЛАДИМИР, 12 августа. /ТАСС/. Исполнение плана вакцинации от новой коронавирусной инфекции во Владимирской области составляет 35,9%, что в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. Об этом в ходе брифинга об эпидемической ситуации сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Владимирской области Светлана Григорян.

9 июля на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о необходимости наращивания темпов вакцинации в области, где отмечался дефицит вакцины. В тот же день губернатор Владимир Сипягин сообщил, что договорился с Минпромторгом РФ о поставке дополнительных доз препарата в регион. В конце июля областные власти сообщили о том, что ситуация с поставками вакцины стабилизируется.

"Исполнение плана вакцинации у нас по области - 35,9%, средний по России составляет 56,2%", - отметила Григорян.

Она уточнила, что первым компонентом привиты свыше 237 тыс. человек, вторым - более 192 тыс. жителей области. В регионе доступны вакцины "Спутник V", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона". На этой неделе ожидается поставка еще 20 тыс. доз вакцины. Всего планируется привить более 650 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 45 663 случая заболевания, выздоровели 42 154 человека, отмечено 1 526 летальных случаев.