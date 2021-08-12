В России почтили память погибших моряков подводного крейсера "Курск"

ТАСС, 12 августа. Торжественно-траурные мероприятия прошли в регионах России в 21-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", в котоой погибли все 118 членов экипажа. Памяти погибших посвятили церемонии возложения цветов, митинги и поминальные молебны.

В поселке Видяево (Мурманская область), где базировалась подлодка и жили почти все члены экипажа, почтить память погибших пришли их сослуживцы, соседи и друзья, глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. В Мурманске у рубки "Курска", ставшей мемориалом военным морякам, погибшим в мирное время, состоялось возложение цветов, также памятные и траурные митинги прошли в других городах области.

Утром в мурманском храме Спаса-на-водах прошла особая божественная литургия с поминовением погибших подводников. Поминальные мероприятия прошли и в храмах региона, а также в Севастополе, в Курской области и в Николо-Богоявленском морском соборе в Петербурге, здесь установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа.

В Петербурге, где поживают более 50 семей погибших подводников, утром к мемориалу АПРК "Курск" на Серафимовском кладбище (здесь захоронено 36 членов экипажа и его командир капитан первого ранга Геннадий Лячин) возложил цветы глава города Александр Беглов. "Сегодня экипаж крейсера вспоминают на всех флотах и в городах, где жили моряки. Многие из них учились в Петербурге", - сказал Беглов. Память также почтили родственники погибших, командование и ветераны ВМФ.

На одном из центральных мемориалов Курска, где захоронены 12 членов экипажа подводной лодки, память моряков почтили их родственники, губернатор региона Роман Старовойт, жители Курской области.

Курсанты военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде прошли в четверг торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшим морякам. Как сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, в тот день 12 августа 2000 года несли вахту на борту атомохода "Курск" пятеро офицеров-выпускников этого вуза (тогда - высшее военно-морское училище): капитан третьего ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенанты Олег Насиковский и Борис Гелетин, старшие лейтенанты Александр Гудков и Сергей Фитерер. На строевом плацу у мемориала морякам-подводникам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время, состоялся митинг.

В Архангельской области руководство Беломорской военно-морской базы и города, представители предприятий Северодвинска возложили цветы к воинскому мемориальному комплексу на острове Ягры. На "Курске" погибли восемь моряков из Архангельской области, четыре из них - из Северодвинска. На воинском мемориале на 40-й день после гибели атомохода был установлен скорбный камень в память о погибших на подлодке. В Севастополе, где похоронены семь членов экипажа подлодки, у мемориала подводникам-севастопольцам, погибшим на АПРК "Курск" члены их семей, ветераны-подводники и экипажи подводных лодок Черноморского флота возложили венки и цветы.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате.