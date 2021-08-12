Текслер поставил задачу снизить вредные выбросы в Челябинске на 30% до 2024 года

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу снизить суммарный объем вредных выбросов в атмосферный воздух Челябинска на 30% к 2024 году. Для этого проведут модернизацию промышленных предприятий и транспорта, сообщил ТАСС заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача до 2024 года снизить суммарный объем вредных выбросов в Челябинске от всех источников на 30%", - сказал собеседник агентства.

По словам Безрукова, для достижения этого результата используется комплексный подход. С предприятиями заключены соглашения, согласно которым производство модернизируют, делая его более экологически чистым. Также общественный транспорт постепенно переводят на экологичное газомоторное топливо и электрическую тягу. В 2021 году из федерального бюджета планируется выделение Челябинску 1,9 млрд рублей на приобретение 150 газомоторных автобусов.

Безруков отметил, в 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в целом в Челябинской области по сравнению с 2017 годом снизился на 17,7% за счет модернизации предприятий (14,2% в общем результате) и рекультивации челябинской городской свалки.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ и сероводорода).