Просветительские фильмы об истории страны появились в "Российской электронной школе"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Просветительские фильмы проекта "Россия - Моя история" стали доступны на портале "Российская электронная школа". Ими смогут пользоваться все российские учебные заведения, сообщили ТАСС в пресс-службе парка "Россия - Моя история".

"Теперь все российские учебные учреждения могут использовать материалы мультимедийных парков на уроках истории, обществознания и МХК. Речь идет о тематических обучающих роликах по периодам династии Рюриковичей и Романовых, эпохи от великих потрясений до Великой Победы (1914 - 1945 годы) и современной истории России (1945 год - наши дни). Все материалы можно будет использовать в соответствующих разделах дисциплины "История" Российской электронной школы", - рассказал собеседник агентства.

По словам исполняющей обязанности генерального директора Фонда новых форм развития образования Юлии Пономаревой, интеграция ресурсов проекта "Россия - Моя история" со школьной программой откроет новые возможности для проведения уроков по истории и смежным дисциплинам, а самое главное - позволит визуализировать события прошлых лет и лучше их запомнить.

В преддверии начала нового учебного года раздел с видеоматериалами будет дополнен, затем на регулярной основе в него будут добавлять новые ролики.