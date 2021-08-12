Школам Удмуртии рекомендовали отказаться от общих линеек 1 сентября

ИЖЕВСК, 12 августа. /ТАСС/. Образовательным учреждениям Удмуртии в связи с эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией рекомендовано отказаться от общих праздничных линеек, посвященных началу учебного года. Об этом ТАСС сообщила в четверг министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

"Праздничные линейки, посвященные началу учебного года, рекомендуется проводить по отдельным классам", - сказала она.

По ее словам, во всех образовательных организациях к началу учебного года будут приняты меры по соблюдению необходимых санитарно-эпидемиологических правил, в том числе организовано проведение утреннего фильтра, использование кабинетной системы обучения, организация работы по плавающему расписанию уроков и смешанных форм обучения. "В настоящее время во всех образовательных организациях проводится работа по вакцинации сотрудников, по состоянию на 6 августа провакцинированы 45% педагогических работников. Работа в данном направлении продолжается", - сказала Болотникова.

При этом она отметила, что образовательные учреждения республики планируют начать учебный год в очном режиме, если эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ковидом резко не ухудшится. "На данный момент мы готовимся начинать учебный год 1 сентября в очном режиме. Однако, сразу оговорюсь, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, которая будет складываться в регионе", - сказала она, подчеркнув, что окончательное решение будет принимать региональный оперштаб.

Болотникова также сообщила, что накануне приема детей в образовательных организациях будут проведены генеральные уборки, закуплены дезинфицирующие средства, мыло, средства индивидуальной защиты.

По информации оперативного штаба на 12 августа за последние сутки в регионе выявлено 212 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Удмуртии 316 462 человека вакцинированы, из них 235 946 - обоими компонентами. Всего в регионе вакцинации подлежат порядка 693 тыс. человек, это 60% от взрослого населения.