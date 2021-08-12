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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области запретили проводить массовые школьные линейки

Перед открытием школ необходимо провести генеральную уборку, обеспечить ежедневную утреннюю термометрию на входах в здание школ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Школьные линейки в Нижегородской области проведут с ограничениями, их организуют на открытом воздухе по классам или параллелям, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"[Вводится] запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября необходимо организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей", - говорится в сообщении.

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации перед началом учебного года школам области предписали организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию, а график посещения столовой выстроить с целью минимизации контактов обучающихся.

Перед открытием школ необходимо провести генеральную уборку, обеспечить ежедневную утреннюю термометрию на входах в здание школ. Также школам поручили усилить дезинфекционный режим и закрепить за каждым классом свой кабинет.

В регионе введен масочный режим. Посещение массовых мероприятий допускается при предъявлении оригинала сертификата, теста ПЦР или справки. Несовершеннолетние могут посещать массовые мероприятия только в сопровождении взрослых, имеющих эти документы. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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