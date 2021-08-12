Строительство нового автовокзала в Йошкар-Оле планируют завершить осенью

ТАСС, 12 августа. Автовокзал пропускной способностью до 2 тыс. пассажиров в сутки в Йошкар-Оле сдадут осенью этого года. Как сообщила пресс-служба правительства Республики Марий Эл, работы идут с опережением графика.

"Автовокзал строится по современным технологиям. Работы выполняются в соответствии с графиком. Их окончание по договору - ноябрь этого года", - приводятся слова главы Марий Эл Александра Евстифеева.

По его словам, строительство нового транспортного узла очень важный проект, который позволит улучшить качество жизни жителей республики, а также развить туристическую инфраструктуру. Он отметил, что также планируется обновить автобусный парк и заняться строительством автовокзалов в муниципальных образованиях республики.

По данным пресс-службы, вместимость зала ожидания в новом автовокзале составит 100 человек, а пропускная способность - до 2 тыс. пассажиров в сутки. Также на территории автовокзала будут оборудованы десять перронов с павильонами для прибытия и отправления пассажирского транспорта, площадка для стоянки междугородних и пригородных автобусов на 40 транспортных средств и парковка для личных автомобилей на 26 машиномест.