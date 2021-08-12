В Симферополь к 1 октября подадут дополнительные 22 тыс. кубометров воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Дополнительные 22 тыс. кубометров воды из Бештерек-Зуйского водозабора будут поданы в Симферополь к 1 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг во время прямой линии с гражданами.

"90 тыс. мы сегодня получаем из подземных источников. [Из] Бештерек-Зуйского водозабора после того, как прогоним воду, - с песком идет вода, идет тестирование системы - к 1 октября дополнительно еще подадим в систему 22 тыс. кубометров воды", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что этот объем практически позволит Симферополю избавиться от зависимости от погоды в части снабжения водой. Также, по словам Аксенова, за счет мероприятий по ликвидации потерь в системе водоснабжения в Симферополе будет сохраняться около 18% от полного объема подачи воды в сутки, то есть 28 тыс. кубометров.

Первую скважину на Бештерек-Зуйском водозаборе подключили в начале 2021 года. Сообщалось, что она даст Симферополю дополнительно 22 тыс. кубометров воды в сутки. Рабочий пуск воды к насосной станции "Белая" обеспечен строителями на месяц раньше установленного срока. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.