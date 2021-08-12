Лавров рассказал, какое блюдо его любимое и как он предпочитает отдыхать

СУДАК/Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" признался, что его любимым блюдом является борщ, а свободное от работы время министр предпочитает проводить на природе.

"Любимое блюдо - борщ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что предпочитает отдыхать на природе, в частности в Сибири.

"Раньше больше катался на лыжах, сейчас меньше. Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом - Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река Катунь, там есть и притоки. Пока получается это делать ненадолго, правда, дней 10-12 в году стараюсь", - добавил Лавров.