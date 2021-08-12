Музейный комплекс на Урале представил советские самолеты начала эпохи реактивной авиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Два советских самолета эпохи реактивной авиации собрали в музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) ко дню Военно-воздушных сил (ВВС), который отмечается в РФ 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса в четверг.

"На открытой площадке перед выставочным центром "Крылья Победы" можно увидеть первый дозвуковой реактивный стратегический бомбардировщик М-4, получивший в армиях стран - членов НАТО прозвище "Бизон" <…>. Сегодня в мире осталось всего три таких самолета. М-4 - самый крупный экспонат музейного комплекса. <…> Рядом с гигантским "Бизоном" разместили ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, длина бомбардировщика М-4 составляет более 47 м, а размах крыльев - более 50 м. В свою очередь, на фюзеляже учебно-тренировочного истребителя МиГ-15УТИ, который в начале 1950-х годов сбил порядка 20 самолетов противника над КНДР, стоит автограф военного летчика Евгения Пепеляева.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании - один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав комплекса входят два выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе 350 образцов военной техники и более 200 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

История праздника

Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года.

Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают в себя оперативно-тактическую, дальнюю, военно-транспортную и армейскую авиацию.