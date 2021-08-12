Робот-учитель от российских разработчиков будет обучать одаренных детей в индийской школе

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Робот-учитель от резидента "Сколково" начнет преподавать в школе для одаренных детей в городе Ченнаи в Индии после снятия в городе части ковидных ограничений. Руководство школы приняло решение возобновить занятия и подключить к ним робота, сообщили в четверг в пресс-службе компании "Промобот".

"В общеобразовательный школе Махариши Видья Мандира, г. Ченнаи, Индия начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования. Проект стартовал еще в 2020 году, но из-за пандемии внедрение робота пришлось перенести на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Учеников школы обучат создавать и программировать роботов, которые могут, например, направить запрос в банк или скоординировать доставку грузов. Для этого детей научать управлять роботами, обучать алгоритмам по распознаванию лиц, сценариям общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели "Промобота". На базе робота школьники изучат программирование, электронику и мехатронику.

Махариши Видья Мандир - группа частных школ, основанная Махариши Махеш Йоги. Группа управляет школами в 118 городах, в которых обучаются около 1 млн учеников.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся в 40 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.