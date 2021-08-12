В Севастополе обнаружили четыре авиабомбы времен войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Севастополе - недалеко от набережной в южной части города. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Одновременно с четырьмя авиабомбами во взаимодействии с инженерным подразделением Черноморского флота были проведены работы по уничтожению еще 58 взрывоопасных предметов. Операция проводилась с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Два боеприпаса обнаружили при проведении земляных работ в районе железнодорожной станции "Мекензиевые горы", ее обнаружили строители, снимая пласт земли. Это ФАБ-100 советского производства. Другую авиабомбу - SC-250 - нашли на глубине около метра при подготовке котлована на улице Летчиков. Это разработка немецких инженеров, она предназначалась для бомбардировки населенных пунктов.

"Еще одну осколочную авиабомбу советского производства АО-10 нашли местные жители вблизи набережной Андрея Первозванного. Небольшая по своим размерам, она представляет серьезную опасность. Саперы МЧС с соблюдением всех мер безопасности вывезли ее с места обнаружения", - уточнили в пресс-службе.

Еще один боеприпас обнаружили купающиеся при нырянии в воду. Прибывшие на место специалисты определили находку как фугасную авиационную бомбу советского образца ФАБ-50. Ее перевезли на сушу для ликвидации.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды той поры.