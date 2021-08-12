Власти Крыма представят программу развития курортов на севере полуострова до 15 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Крыма до 15 сентября представят программу по развитию курортов в северных районах полуострова, сообщил в четверг во время прямой линии в эфире телеканала "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

"Надо искать возможность привлечения туристов в северный Крым, его оживление. Мы сейчас садимся [обсуждать] отдельно по каждой территории: Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Раздольненский район, те районы, которые находятся ближе к украинской границе, которые жили за счет трафика раньше с той стороны. Понятно, изменилась вся логистика, людям надо зарабатывать. Отдельную программу по развитию северного Крыма до 15 сентября тоже представим. К каждому городу и району подходим индивидуально", - сказал Аксенов.

По его словам, пляжи Раздольненского и Черноморского районов планируют очистить от водорослей, чтобы повысить их привлекательность и доступность для отдыха.

Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с управляющей компанией "Курорт "Тарханкут" о создании туркластера "Черноморский" стоимостью более 5 млрд рублей. Предусматривается создание гостинично-ресторанного комплекса, коттеджных поселков и спортивно-развлекательного парка на северо-западе полуострова.

Строительство дорог

Аксенов также заявил, что ремонт и строительство дорог в Крыму до конца 2021 года обойдутся более чем в 20 млрд рублей с учетом дополнительно выделенных средств.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в июле сообщал, что Крым в этом году стал лидирующим регионом в стране по объему отремонтированных и построенных дорог.

"По дорогам прорыв будет. В этом году, если полностью все закончим, последние 8 млрд рублей, которые поступят <…> будет прорыв, потому что будет общая сумма в этом году потрачена - больше 20 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он отметил, что федеральные власти пообещали выделить дополнительные средства на дорожное строительство и ремонт и в следующем году, если в первом полугодии 2022 года темпы сохранятся.

Власти Крыма в мае сообщали, что до конца 2021 года намерены отремонтировать более 500 км межгородских и муниципальных дорог. На это из федерального и регионального бюджетов было выделено около 16 млрд рублей.

Аксенов во вторник сообщал, что в этом году власти Крыма получат дополнительно 8 млрд рублей на ремонт дорог, в 2022 году - более 10 млрд рублей. В Симферополе в этом году планируется ремонт улиц Карла Маркса, Толстого, Пролетарской, в начале следующего года - Воровского.