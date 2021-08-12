Вузы Петербурга приняли от абитуриентов рекордные 709 тыс. заявлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Число заявлений от абитуриентов, которые поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга превысило прошлогодний показатель более чем на 150 тыс. и достигло рекордных 709 тыс.. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

"В этом году в ходе приемной кампании в вузы Санкт-Петербурга на очную форму обучения подано рекордное количество заявлений - 709 тыс. В 2020 году эта цифра составляла 558 тыс., в 2019 году - 484 тыс.", - говорится в сообщении.

Средний конкурс в государственные вузы Петербурга в 2021 году составил 17,6 человека на место, в прошлом году - 14,58 человека на место.

"Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг. А многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Санкт-Петербурге проводят 43 государственных гражданских вуза, 26 частных вузов и Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

В 2020-2021 учебном году в Петербурге учились более 316 тыс. студентов. Из них почти 34 тыс. - иностранные студенты.