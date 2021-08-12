Белорусская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2023 году

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют в 2023 году выпустить в гражданский оборот вакцину от коронавируса отечественного производства. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

"Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе посещения ОАО "Белвитунифарм" в Витебской области, что экспортный потенциал белорусской вакцины от коронавируса, над выпуском которой сейчас работают в стране, может составить сотни миллионов долларов. По его словам, спрос на вакцину "будет, и очень значительный".