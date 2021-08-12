В Калужской области перезахоронили останки более 120 расстрелянных гитлеровцами жителей

ТАСС, 12 августа. Перезахоронение останков 124 мирных жителей деревни Крюково Калужской области, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году, состоялось в четверг в рамках международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". Об этом ТАСС сообщила председатель регионального отделения "Поискового движения России" Татьяна Сорокина.

"Всего перезахоронили останки, принадлежащие 124 мирным жителям, они были обнаружены в ходе поисковых работ в 2020 году в районе деревни Крюково. В деревне создано новое захоронение, то есть на этом месте не было какой-либо братской могилы, установили памятный знак и крест", - сказала Сорокина.

Она отметила, что захоронение провели после завершения судебно-медицинской экспертизы останков, которая выполнялась в рамках уголовного дела, возбужденного ранее следственным управлением СК РФ по Калужской области по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Место захоронения останков было найдено осенью 2020 года в результате изучения рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков в январе 1942 года в деревне Крюково Барятинского района. Работа проводилась в рамках проекта "Без срока давности", цель которого - установление обстоятельств выявленных преступлений против мирного населения в период Великой Отечественной войны.

Экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходят в Калужской области с 2014 года. За это время поисковикам удалось найти останки свыше 1 тыс. бойцов Красной Армии. Имена многих из них удалось установить по медальонам и красноармейским книжкам. В 2021 году экспедиция проводится с 11 по 24 августа, в ней принимают участие около 730 представителей поисковых отрядов из регионов России, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Казахстана, Киргизии.