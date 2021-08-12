Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ на время проведения проверки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок сроком до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров", - сообщили в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на приказ министерства сообщило, что Починок отстранена от должности с 30 июля. Издание со ссылкой на Хамрова также сообщило, что отстранение последовало после внеплановой проверки Минобрнауки по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.", в ходе которой были выявлены нарушения, также у министерства возникли вопросы к декларации о доходах ректора.