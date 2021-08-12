В Свердловскую область закупили 82 аппарата УЗИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Свердловская область получила 82 аппарата УЗИ, которыми оснастят 37 больниц, сообщили в четверг в пресс-релизе департамента информации региона.

"Централизованная поставка 82 единиц медицинской техники на сумму более 147 млн рублей осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение", направленного на повышение качества медицинской помощи, региональным Минздравом закуплены аппараты ультразвуковой диагностики Mindray DC-70", - говорится в сообщении.

Оборудование уже поступило в больницы городов Артемовский, Асбест, Верхняя Пышма, Сысерть. Как отметил главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов, данная модель представляет собой многофункциональную систему и подходит для исследования всех систем организма. Автоматические программы измерений помогают сократить время обследования до минимума без ущерба для качества и информативности.

"Высокая детализация получаемых изображений позволяет увидеть даже незначительные изменения в тканях и органах, которые сложнее было бы заметить на более простых устройствах", - сообщил главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов, которого цитирует департамент.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в регионе рассчитана до 2025 года.