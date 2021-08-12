Власти Крыма планируют благоустроить набережные в курортных поселках

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Благоустройство набережных планируется во всех приморских поселках, где это будет востребовано, для привлечения туристов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг во время прямой линии с жителями.

"По приморским поселкам, где набережная - инструмент привлечения туристов, такие планы [по строительству набережных] будут согласованы. <…> На первом месте мероприятия, которые связаны с развитием инфраструктуры и безопасности. Сейчас, даже если будут выделены деньги, у нас такого количества строителей нет, чтобы это все быстро сделать", - сказал Аксенов.

По его словам, власти Крыма готовят технико-экономическое обоснование и проектную документацию на строительство набережной в селе Оленьевка Черноморского района. Ее стоимость оценивается в 1 млрд рублей, уточнил Аксенов. "Будем просить либо о включении в ФЦП, либо о выделении отдельной субсидии", - сказал глава Крыма.

В другом поселке - Николаевке, где отдыхают в первую очередь сами крымчане - работы по берегоукреплению оцениваются в 10 млрд рублей, добавил Аксенов.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии. Тем не менее, в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек. Как ожидается, до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.