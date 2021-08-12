В Евростате назвали средний возраст европейцев, покидающих родительскую семью

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Средний возраст молодых жителей ЕС, покидающих родительскую семью, составил 26,4 лет в 2020 году. Соответствующие данные опубликовало в четверг европейское статистическое агентство Евростат.

Позже всего от родителей в ЕС съезжают жители Хорватии (32,4 года), Словакии (30,9 лет), Мальты и Италии (по 30,2 года) и Португалии (30 лет).

В странах, где молодые люди раньше всего покидают родительские семьи, их средний возраст не превышает 22 лет. В их число вошли жители Дании (21,2 года), Люксембурга (19,8 года) и Швеции (17,5 года). В большинстве северных и западных стран Евросоюза молодые люди покидали родительский дом в среднем в возрасте от 20 до 25 лет, в то время как в южных и восточных странах ЕС этот возраст составлял от 20 до 30 лет.

В ЕС в среднем мужчины покидают родительскую семью в возрасте 27,4 года, а женщины - в 25,4 года. Молодые женщины покидали родительский дом в среднем раньше, чем молодые мужчины. Эта тенденция характерна почти для всех стран Евросоюза. Единственным небольшим исключением была Швеция, где женщины уезжали в среднем на 0,1 года позже мужчин.

Наибольший гендерный разрыв наблюдался в Румынии, где молодые мужчины покидали родителей в возрасте 30 лет, а женщины - в 25,5 лет (гендерный разрыв 4,5 года), за ней следует Болгария (гендерный разрыв в 4,2 года), где мужчины выезжают в возрасте 32 лет, а женщины - в 27,8 лет. В Хорватии как молодые мужчины, так и женщины уезжали от родителей позже всех (в возрасте 34,0 и 30,9 лет соответственно). В Хорватии как молодые мужчины, так и женщины уезжали от родителей позже всех (в возрасте 34,0 и 30,9 лет соответственно), что составляет третье место по величине гендерного разрыва в 3,1 года.

В Швеции, Люксембурге и Эстонии был зарегистрирован наименьший гендерный разрыв между молодыми мужчинами и женщинами, покидающими родительский дом с разницей в 0,1, 0,4 и 0,5 года соответственно.