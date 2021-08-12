Роспотребнадзор запустил сервис по подбору программ питания

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках проекта "Здоровое питание" запустил сервис "4 сезона - тарелка здорового человека", позволяющий составить сбалансированный рацион, подобрать программу тренировок и получить советы по правильному питанию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор в рамках проекта "Здоровое питание" объявляет о запуске нового многофункционального сервиса по подбору программ питания, профилактики и оздоровления - "4 сезона - тарелка здорового человека". С его помощью каждый пользователь сможет составить для себя и своей семьи сбалансированный рацион, получить советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это первый официальный и общедоступный ресурс по подбору питания, программы которого одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи".

Основным сервисом проекта является раздел по подбору программы питания, позволяющий подобрать оптимальное меню для снижения или удержания веса, а также профилактики различных заболеваний. Сейчас на сервисе доступны около 30 программ питания, выбранные программы сохраняются в персональном дневнике питания, уточняется на сайте Роспотребнадзора.

Помимо этого, сервис "4 сезона - тарелка здорового человека" включает в себя разделы расчета калорийности блюда, вопросов к эксперту, тематических тестов, где пользователи могут проверить свои знания о здоровом питании, подборе видеотренировок и составе продуктов питания. В сервисе собраны интервью и комментарии экспертов проекта, сезонные рекомендации по питанию и книга рецептов полезных блюд.

К проекту "Здоровое питание" присоединились 75% россиян - более 110 млн человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.