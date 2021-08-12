В Курске открыли центр вакцинации от коронавируса

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавируса, способный ежедневно принимать до 800 человек, открыли в четверг в Курске. Объект стал самым крупным прививочным пунктом в регионе, сообщила пресс-служба администрации Курской области.

"Центр вакцинации против COVID-19 стал самым крупным прививочным пунктом в Курской области. Одновременно он сможет принимать от восьми до десяти пациентов, ежедневно планируется вакцинировать до 800 человек", - говорится в сообщении.

Центр площадью 340 кв. м разделен на несколько зон для удобства посетителей. В помещениях одновременно хранят по 1 тыс. доз вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", запасы ежедневно пополняются. Желающих сделать прививку будут принимать в центре без выходных.

По данным регионального оперативного штаба на 12 августа, в Курской области всего зарегистрировано 48 756 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 195 - за последние сутки, умерли 1 165 человек. Первый компонент вакцины от коронавируса получили свыше 325 тыс. человек, завершили вакцинацию более 252 тыс. жителей региона - около 60% от необходимого показателя для достижения коллективного иммунитета.