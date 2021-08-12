В аэропорту Нижнего Новгорода появился пункт экспресс-тестирования на коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус появился на территории нижегородского аэропорта имени Чкалова. Результат можно получить в течение 30 минут, сообщила в четверг пресс-служба воздушной гавани.

"Пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса можно в мобильном пункте, который находится на краткосрочной парковке аэропорта, рядом с выходом из пассажирского терминала. Стойка для оформления услуги расположена на первом этаже общей зоны аэровокзала. Воспользоваться услугой может любой желающий", - сказано в сообщении.

Результаты теста выдаются в течение получаса. Тестирование проходит на базе корейских тестов Sd Biosensor на антиген covid-19.

Также на базе мобильного пункта можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справку с результатами обследования можно получить на электронную почту на русском и английском языках, она подходит для вылета за границу или предоставления отрицательного результата на госуслугах.

До 17 августа мобильный пункт работает с 8:00 до 20:00. Далее его режим работы станет круглосуточным.