Наиболее частой причиной ДТП с детьми за семь месяцев в РФ стал выезд на встречную полосу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выезд на встречную полосу движения стал наиболее частой причиной ДТП с участием детей за семь месяцев этого года. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"Госавтоинспекция проанализировала состояние детского дорожно-транспортного травматизма за семь месяцев 2021 года. Всего произошло 8 916 ДТП с участием детей, в которых погибли 316 детей и 9 724 пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, более 45% ДТП зарегистрированы с участием детей, которые были пассажирами в машинах. "Наиболее частой причиной ДТП вне населенных пунктов стал выезд на полосу встречного движения, а на территории населенных пунктов - нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости и неправильный выбор дистанции между транспортными средствами. Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости использовать детские автокресла и ремни безопасности.

Более 40% (40,2) ДТП произошли с детьми-пешеходами. При этом наиболее частой причиной ДТП с их участием на пешеходных переходах стала невнимательность водителей при проезде пешеходных переходов - более 81%. Кроме того, дети-пешеходы попадали в аварии, переходя проезжую часть на красный сигнал светофора, вне зоны пешеходных переходов, а также выходя из припаркованного транспорта, из-за деревьев и иных сооружений", - сказали в Госавтоинспекции. В ведомстве призвали взрослых напоминать детям, как правильно переходить дорогу и насколько важно иметь на одежде световозвращающие элементы.

"Собственная неосторожность детей также стала главной причиной ДТП с велосипедистами. Всего с этой категорией участников дорожного движения зарегистрировано свыше 10,3% от общего количества ДТП с участием детей. Госавтоинспекция обращает внимание на то, что знание правил дорожного движения и использование защитной экипировки предотвращает ДТП или, по крайней мере, минимизирует их последствия", - заключили в Госавтоинспекции.