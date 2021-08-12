Венгрия разрешила въезд россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без карантина

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте посольства Венгрии в Москве.

"В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы. В сообщении указано, что "к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги)".

Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение трех месяцев с момента подачи документов. "При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено", - добавили в посольстве.