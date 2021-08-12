В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди трудовых мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов началась в Санкт-Петербурге, для этого подготовили более 41 тыс. доз препарата "Спутник лайт". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Началась вакцинация трудовых мигрантов, работающих в Петербурге. Сегодня на прививку направлены первые 300 человек", - говорится в сообщении.

Прививочная кампания ведется Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма. В настоящее время более 1 тыс. компаний-работодателей обратились в агентство с запросом на вакцинацию более 60 тыс. иностранных рабочих. "В нашем городе работают около 300 тыс. иностранных граждан. Для нас очень важно, чтобы они тоже привились, защитили себя и других людей", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Как отметили в пресс-службе, иностранные граждане проинформированы о возможности вакцинироваться. "Ресурсы, которыми располагает Петербург, позволяют привить их всех до конца 2021 года при изъявленном желании", - пояснили в администрации.

Привиться трудовые мигранты могут либо за свой счет, либо за счет работодателя. Для вакцинации используется вакцина "Спутник лайт", подготовлено более 41 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 551 309 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 524 188 человек, умерли 19 848. За последние сутки в городе выявили 1 801 случай заражения.