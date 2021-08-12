Адвокат Бородин подал иск на 1 млн рублей к "Дождю" и главреду "Проекта" Баданину

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Адвокат Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по борьбе с коррупцией (ФПБК), подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к телеканалу "Дождь" и главному редактору "Проекта" Роману Баданину на 1 млн рублей.

Как отмечается в исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, речь идет о прошедшем 8 августа прямом эфире телеканала. "В прямом эфире журналист Баданин Р. С. относительно меня, Бородина В. Н., озвучил следующее: "Я понятия не имею, что это за человек. По-моему, это ничтожество, пустое место, мразь...", что затронуло мою честь, достоинство и деловую репутацию", - говорится в документе.

Сам Бородин сообщил ТАСС, что будет добиваться компенсации морального вреда за оскорбление со стороны Баданина. Он считает, что телеканал "Дождь" должен был пресечь эти реплики. "Я подал иск в суд и хочу, чтобы моральный ущерб был оценен в 1 млн рублей", - сказал он. Согласно базе Останкинского суда Москвы, иск зарегистрирован в четверг, но еще не принят к производству.

ТАСС запросил комментарий по поводу иска у телеканала "Дождь" и Романа Баданина.

Ранее после запроса Бородина нежелательной организацией признали издание "Проект", а девять его сотрудников, включая Баданина, и трех сотрудников "Открытых медиа" - иноагентами.