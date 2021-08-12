Опрос: более 75% респондентов считают себя патриотами России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 75% участников исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР) заявили, что считают себя патриотами России. Об этом в четверг сообщил директор ИНСОМАР по политическому анализу Виктор Потуремский в ходе пресс-конференции "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".

"Считают ли россияне себя патриотами России? 78% [респондентов] ответили, что безусловно считают себя патриотами страны, 16% - нет, 6% - затруднились с ответом. Могу сказать, что это высокая идентичность и понимание себя как патриота", - сказал он.

Эксперт отметил, что, согласно исследованию, чаще всего о своем патриотизме говорят россияне с высшим образованием (82%) и представители старшего поколения (82-83% в возрастных категориях от 45 до 59 лет и старше 60 лет). "Патриотизм мы более ярко наблюдаем в старших возрастных группах. Мне кажется, что здесь есть элемент мудрости и понимания, что такое Родина, что такое жизнь на Родине", - добавил он.

Потуремский сообщил, что участники исследования, отвечая на открытый вопрос, чем вы особенно гордитесь в России, чаще всего отвечали, что гордятся людьми, здесь живущими (19%), природой (17%), Родиной в целом (12%), качеством жизни (9%), историей (7%). "Много ли у россиян и у страны предметов для гордости? Это очень широкая рамка. Тема гордости, предметов гордости, ширина этой семантики безгранична в нашей стране и имеет большое значение", - отметил эксперт. "Гордость за страну - это то, что объединяет людей независимо от политических взглядов", - считает он.

Потуремский сообщил ТАСС, что в опросе, который проводился 8-10 августа, приняли участие 1600 респондентов, участниками фокус-групп стали граждане, проживающие в Москве, Красноярске, Дзержинске (Нижегородская область) и Златоусте (Челябинская область).