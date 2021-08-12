Праздничные линейки 1 сентября в школах Волгоградской области пройдут с ограничениями

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Праздничные линейки в школах Волгоградской области 1 сентября пройдут с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом в регионе, их проведут на открытом воздухе отдельно для классов, либо параллелей. Об этом говорится в письме регионального управления Роспотребнадзора. Информацию ТАСС подтвердили в областном комитете образования.

"Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты [маски] для родителей", - говорится в тексте документа, адресованного областному комитету образования.

Кроме того, в учебных организациях необходимо организовать ежедневные утренние фильтры при входе в здание с обязательной термометрией, усилить дезинфекцию, создать условия для соблюдения правил личной гигиены, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, кроме тех, где требуется специальное оборудование. В письме сказано, что нужно организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков и графику посещения столовой.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Волгоградской области зарегистрировано 334 новых случая коронавируса, общее число заболевших составило 75 158. За все время пандемии выздоровели 66 811 человек, за сутки - 285. Зарегистрировано 16 летальных исходов.