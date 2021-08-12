Научное сообщество в США раскритиковало план Британии по переходу на голубой водород

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. План британского правительства по производству и использованию голубого водорода в качестве замены используемого сейчас топлива может привести к увеличению объема вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщила в четверг газета Guardian со ссылкой на результаты исследования американских ученых.

"В некоторых случаях голубой водород, который получают из ископаемого топлива, может быть на 20% хуже для окружающей среды и вызывать повышение температуры по сравнению с использованием [природного] газа в домах и выбросами, образующимися в результате деятельности предприятий тяжелой промышленности", - приводит газета слова профессора Корнельского университета Роберта Ховарта.

В процессе производства голубого водорода образуются побочные продукты - углекислый газ и метан. Их предлагается улавливать с помощью современных технологий. Однако при этом в атмосферу все равно попадает большое количество вредных веществ, способствующих глобальному потеплению.

Исследователи рекомендуют остановить выбор на зеленом водороде, который получают из воды, оставляя в качестве побочного продукта только кислород. Однако для этого требуется большое количество электричества, которое можно вырабатывать с помощью возобновляемых источников энергии - ветра и солнца.

Переход на водородное топливо считается важной составной частью плана Соединенного Королевства по сокращению выбросов углекислого газа. Предполагается, что водород сможет заменить природный газ, а также позволит снизить зависимость от ископаемого топлива. Великобритания ранее взяла на себя обязательство к 2035 году сократить объемы выбросов углекислого и других парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года. Лондон считает, что другие страны должны поддержать эту инициативу и взять на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов на период до 2030 года, чтобы добиться нулевого показателя к 2050 году.