Свыше 20 участков дорог планируют отремонтировать в Липецке в 2022 году

ЛИПЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 20 участков дорог отремонтируют по просьбе жителей в Липецке в 2022 году в рамках нацпроекта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Более 20 участков дорог по просьбам жителей будут отремонтированы в Липецке в 2022 году, работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", торги по всем объектам запустят в ближайшее время", - сказал Артамонов.

По его словам, в планы 2022 года вошли дороги как в центре города, так и в отдаленных районах.

"Приведение в порядок дорог - в числе приоритетов деятельности областной власти, большая работа в данном направлении выполнена, каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что в текущем году в рамках нацпроекта в регионе должны привести в порядок более 460 км дорог, и на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 4,859 млрд рублей.