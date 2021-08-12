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Разлив нефти под Новороссийском

Глава Кубани заявил, что угрозы срыва курортного сезона из-за утечки нефти нет

Вениамин Кондратьев совершил облет на вертолете Черноморской акватории
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Угрозы срыва курортного сезона в Краснодарском крае из-за утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря нет. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Курортный сезон сорван не будет", - сказал Кондратьев.

7 августа произошел разлив нефти под Новороссийском. Как сообщили ТАСС в Росморречфлоте, случился залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море при погрузке с терминала КТК. По данным КТК, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 кубометров. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
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