В Минобрнауки заявили, что вузы могут вводить дистант в условиях пандемии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вузы вправе по своему усмотрению вводить дистанционный формат обучения в условиях пандемии, соответствующее пояснение рекомендаций пресс-служба Минобрнауки РФ опубликовала в четверг в своем Telegram-канале. Также университетам рекомендовано собирать статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов.

"Университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению - опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство рекомендует информировать студентов о важности вакцинации в удобной форме, например, через соцсети. Также вузы могут предусмотреть особое расписание посещений спортивных, культурных и других объектов и организовать мобильные пункты вакцинации на своей территории.

"Университетам рекомендовано собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни. А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать", - пояснили в Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.

Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от ковида студентам.