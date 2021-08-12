В Минприроды не подтверждают факт загрязнения Байкала лакокрасочной продукцией

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Результаты исследования Лимнологического института Сибирского отделения РАН не поступали в Росприроднадзор и не прошли проверку. Ранее сотрудники обнаружили лишь небольшое пятно загрязнения предположительно пыльцой, сообщает пресс-служба Минприроды России в четверг.

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН в четверг сообщил, что лабораторные исследования показали наличие следов лакокрасочной продукции в пробах воды из Байкала, отобранной у острова Ольхон, где 6 августа выявили загрязнение акватории.

"10 августа Росприроднадзор с участием ЦЛАТИ взял пробы. На момент проведения заборов воды темных пятен не обнаружено, однако ученые обнаружили небольшую площадь загрязнения акватории озера Байкал предположительно пыльцой или цветением. <…> Результаты испытаний, которые проводил Лимнологический институт, в Росприроднадзор не поступали. Когда именно и что именно измерял институт в контрольно-надзорном экологическом ведомстве неизвестно", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для расчета антропогенного воздействия верифицируются исключительно результаты ЦЛАТИ.