Наследием юбилея Нижнего Новгорода станут более 100 отреставрированных культурных объектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Более сотни отреставрированных культурных объектов, 1,5 тыс. приведенных в порядок фасадов домов, сотни гектаров обновленных общественных пространств и более 120 км отремонтированных дорог станут наследием масштабной подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться 21 августа. Об этом заявил в четверг губернатор региона Глеб Никитин.

"Наследием 800-летия станут более 100 отреставрированных объектов культурного наследия, примерно 1,5 тыс. приведенных в порядок фасадов домов, 466 гектаров обновленных за несколько лет общественных пространств и 122,9 км отремонтированных дорог", - сказал он в ходе рабочего онлайн-совещания под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Никитин выразил благодарность федеральному правительству за мобилизацию сил и привлечение административных и финансовых ресурсов для реализации всех проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, назвав объем работ беспрецедентным. Эти проекты позволят значительно улучшить жизнь нижегородцев, почеркнул он.

Губернатор сообщил, что в конце августа планируется открыть реконструированный Нижегородский кремль. Он подчеркнул, что, в частности, благодаря противооползневым работам удалось на 50 лет обезопасить стены кремля от возможных оползней. Большая часть общественных пространств, которые сейчас обновляются, также откроют к юбилею, сообщил глава региона.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на установку и замену десятков тысяч фонарей, проводов на улицах стало меньше - многие из них убрали под землю при реализации проекта "Чистое небо", прежде всего - в исторической части города.

"Юбилей, конечно, не означает завершение начатой работы. Это лишь контрольная точка, позволяющая определить промежуточные результаты. Уверен, что конкретная дата не должна быть завершением всего процесса преобразования города. Наша конечная цель - не просто отметить 800-летие, а провести модернизацию и перезагрузку Нижнего Новгорода по ключевым направлениям", - сказал Никитин.