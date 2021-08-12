Датский эксперт не исключил, что нулевой пациент с ковидом работал в лаборатории в Ухане

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Нулевой пациент с коронавирусом мог работать в лаборатории Уханьского института вирусологии. Это не исключил в четверг в программе датского телеканала ТВ2 "Тайна вируса" руководитель миссии ВОЗ в Ухане, которая состоялась в январе 2021 года, датский эксперт Питер Бен Эмбарек. При этом пациент мог заразиться в полевых условиях, собирая пробы для научных исследований, считает эксперт. До этого в ВОЗ считали маловероятным, что нулевой пациент мог быть связан с лабораторией в Ухане.

"Сотрудник, заразившийся в полевых условиях, когда он брал пробы, [связанные с летучими мышами] - одна из вероятных гипотез, - сказал он. - Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это будет именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно находится в контакте с летучими мышами".

Задача возглавляемой Эмбареком группы экспертов состояла в определении источника изначального распространения инфекции. В отчете миссии ВОЗ говорилось, что утечка из лаборатории маловероятна и что первый заболевший COVID-19 заразился через летучих мышей.

"За 48 часов до завершения миссии мы все еще не имели единого мнения насчет того, будем ли мы говорить о лаборатории. До последнего мы обсуждали, следует ли включать это в отчет", - рассказал Эмбарек.

Происхождение нового коронавируса

Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".

В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в город Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. В свою очередь на пресс-конференции в Пекине 22 июля замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку".