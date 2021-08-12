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AFP: во Франции усилят охрану церквей на Успение после убийства священника беженцем

В католических странах праздник отмечают 15 августа

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в католических странах 15 августа. Об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse.

Данное распоряжение было направлено префектам французских департаментов после того, как в коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр 40-летний беженец из Руанды убил священника, который приютил его в прошлом году. "Сохраняющийся уровень террористической угрозы и последние события требуют особого внимания к местам, которые собирают большое число жителей", - приводит агентство выдержки из письма министра. Глава МВД также попросил префектов связаться с настоятелями соборов для сбора информации о времени проведения религиозных церемоний.

9 августа руандийский беженец явился в полицейский участок в департаменте Вандея, чтобы сообщить о совершенном им преступлении. К тому моменту он уже проходил обвиняемым по делу о поджоге собора в Нанте 18 июля 2020 года и ожидал начала судебного процесса. Также известно, что в июле он находился в психиатрической клинике, куда вновь был переведен после признания в убийстве.

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