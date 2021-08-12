В Чечне планируют в 2022 году открыть первый центр ЭКО

ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Первый в Чечне центр вспомогательных репродуктивных технологий откроется на базе республиканского перинатального центра в 2022 году. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Создание клиники экстракорпорального оплодотворения является совместным проектом министерства здравоохранения региона, Российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии "Поколение NEXT" и благотворительного фонда содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека.

"В настоящее время в здании будущего центра проводится капитальный ремонт в соответствии с мировыми стандартами качества организации медицинской деятельности на высоком технологичном уровне. Проектировка клиники организована с учетом менталитета республики: потоки пациентов будут разделены на мужские и женские. Открытие первого в Чеченской Республике Центра ЭКО запланировано на первый квартал 2022 года", - отметил Сулейманов.

По его словам, центр включает в себя раздельные отделения, кабинеты врачей, операционную, лабораторию эмбриологии, крио-комнату и т.д. "В клинике планируется представить все вспомогательные репродуктивные технологии, за исключением программы донации. Благодаря новому центру семьи, страдающие бесплодием, смогут получить данный вид медицинской помощи в рамках национального проекта "Демография" и программы ОМС", - добавил он.

К работе в клинике привлекут ведущих специалистов клиники "Поколение NEXT" и региональных врачей, которые проходят обучение по репродуктивной медицине.