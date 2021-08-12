На модернизацию освещения в школах Чебоксар выделят более 200 млн рублей

ТАСС, 12 августа. Власти Чебоксар до конца года заменят более 45 тыс. светильников в школах столицы Чувашии, на эти цели направят 217 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики.

"В рамках проекта запланирована замена более 45 тыс. светильников <…> Средства в объеме 217 млн рублей на эти цели получены по лизингу", - отмечается в сообщении.

Глава администрации Алексей Ладыков пояснил, что схема лизинга подразумевает расчет за новые светильники в течение семи лет, начиная с 2022 года. "Оплата будет производиться за счет образующейся экономии, никакой дополнительной нагрузки на бюджет не будет", - процитировали Ладыкова в пресс-службе администрации главы республики.

Выделенные средства позволят установить новую систему освещения в 60 учреждениях образования - школах и лагерях. По контрактным обязательствам подрядная организация должна завершить замену освещения в образовательных учреждениях до конца года.

По словам начальника управления образования Чебоксар Дмитрия Захарова, новые светодиодные лампы добавят света и помогут сберечь потребление электричества. "Обновление позволит экономить около 26,2 млн рублей в год и снять проблему утилизации. На сегодняшний день завершены работы в семи школах, на завершающем этапе еще три образовательных учреждения", - приводятся слова Захарова в сообщении.

Срок годности светодиодных светильников в четыре раза больше, чем у старых люминесцентных ламп. Гарантия на изделия составляет семь лет.