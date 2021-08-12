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Разлив нефти под Новороссийском

Глава Кубани заявил, что маслянистых пятен в районе разлива нефти под Новороссийском нет

Вениамин Кондратьев добавил, что об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Черное море под Новороссийском в районе, где в субботу произошел разлив нефти, в данный момент чистое, маслянистых пятен нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале в четверг.

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"Во время облета мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", - написал Кондратьев.

7 августа произошел разлив нефти под Новороссийском. По данным Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, сообщили в компании. Место разлива локализовали.

Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти. Было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 252 ("Загрязнение морской среды"), которое позднее переквалифицировали на более тяжкую часть 2. Следователи продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях КТК проводятся обыски.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
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