В Ульяновске открыли около 100 дополнительных коек из-за роста случаев коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова в Ульяновске с четверга открыл порядка 100 новых коек для пациентов с коронавирусом из-за роста числа случаев инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего в регионе развернуто 1 606 коек для пациентов с коронавирусом. Коечный фонд для этой категории предусмотрен в 10 госпитальных базах.

"С сегодняшнего дня у нас дополнительно функционирует еще 94 койки для лечения пациентов с COVID-19. В общей сложности сейчас инфекционный госпиталь развернут на 454 койки. В учреждении имеется необходимое оборудование и лекарственные препараты", - привели в пресс-службе слова и.о. главного врача медучреждения Екатерины Гудковой.

По данным врачей, в последнее время заболеваемость наблюдается у людей в более молодом возрасте. Например, самому молодому пациенту Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова в Ульяновске 26 лет. Как сообщил врач отделения инфекционного госпиталя медучреждения Динар Измаилов, мужчина поступил в очень тяжелом состоянии. "Некоторое время находился в отделении реанимации, затем был переведен в лечебное отделение. Нам удалось добиться стабилизации состояния молодого человека, скоро его выпишут домой под наблюдение специалистов первичного звена", - процитировали Измаилова в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области выявлено 68 853 случая коронавируса. Выздоровели 63 649 человек, умерли 2 080 пациентов с подтвержденной инфекцией.