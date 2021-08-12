Регоператор в Карелии планирует начать раздельный сбор отходов в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Первые пилотные проекты по раздельному сбору отходов в Карелии силами регионального оператора планируется запустить в 2022 году для подготовки населения к переходу на сортировку мусора, к которой необходимо полностью прийти в 2030 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов.

Минприроды России в среду сообщило, что ряд регионов может отсрочить исполнение указа президента России Владимира Путина об обеспечении 100%-ной обработки отходов в стране к 2030 году.

"Сейчас есть единичные компании, которые самостоятельно принимают у населения картон, бумагу и ПЭТ-бутылки, это небольшая доля [от всех отходов] - 1-2% - на территории республики. Мы прорабатываем с инвестором и регоператором этот вопрос. <...> Наверное, [раздельный сбор ТКО будет производиться] не по всей Карелии пока, в отдельных ее точках. Мы все равно его начнем как пилотный проект. мы понимаем, что людей нужно готовить, объяснять эту новую политику", - сказал собеседник агентства, добавив, что совместный c регоператором проект по раздельному сбору ТКО (бумага, картон, пластик) может начаться в 2022 году.

В 2024 году в Карелии начнет работу первый мусоросортировочный полигон и современный мусоросортировочный комплекс мощностью 190 тыс. тонн. По словам Павлова, показатели регионального проекта, которых должна достичь республика в этом направлении, синхронизированы с вводом новых производств в эксплуатацию. На сегодня же более 95% отходов просто размещают на свалках, так как в республике отсутствует инфраструктура для раздельного сбора, а вопрос с утилизацией некоторых предметов приходится решать в отдельном порядке.

"Около 100 тыс. тонн покрышек из 400 тонн сейчас вывезено с помощью Дмитровского завода резинотехнических изделий. Пока в городе не создана инфраструктура по переработке покрышек, и мы только вывозим их. Но в нашем проекте предусматривается строительство экотехнопарка, на площадку которого смогли бы прийти резиденты, чтобы развивать переработку, обработку собранного мусора для его вторичного использования", - сказал замминистра природных ресурсов и экологии Карелии.

При этом власти начинают делать первые шаги в создании условий для разделения мусора. В марте 2021 года правительство республики подписало соглашение с инвестором, компанией ООО "МЦЕ Инвест Рус", которая займется строительством мусорного полигона и мусоросортировочной линии в местечке Орзега под Петрозаводском, где сейчас находится действующая городская свалка. Компания совместно с регоператором также начала обновление парка мусоровозов, которые обслуживают контейнерные площадки в столице Карелии. Их также будут менять на новые с предусмотренными отсеками для крупногабаритного мусора: на закрытых площадках также размесят информацию, где и как можно утилизировать отходы разного типа.

О нацпроекте "Экология"

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.