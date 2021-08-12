Финалистами проекта АСИ "Открой свою Россию" стали 33 автора самых интересных турмаршрутов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия объявила в четверг финалистов всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ "Открой свою Россию". Ими стали 33 так называемых продюсера впечатлений - автора 66 маршрутов, охватывающих все 8 федеральных округов и проходящие по 37 регионам, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В финал всероссийского проекта вышли продюсеры, запомнившиеся своим неординарным подходом, знанием истории локации и предложившие самые эмоциональные, продуманные и аутентичные маршруты. Например, члены конкурсной комиссии и эксперты оценили маршрут из Республики Хакасия, включающий парк "Тортуга", который был создан местным умельцем. Порадовал своей проработанностью, детализацией и опытом в подготовке водных путешествий маршрут по русскому северу в Карелии на парусных яхтах. Тронула русская аутентичность сельского weekend’а в деревне у Мишки-гармониста. Понравился литературный маршрут по следам Ивана Тургенева. Заинтересовал космический маршрут к Марсу с Николой-Ленивцем и тур про грибы и гениев", - рассказали в пресс-службе.

Больше всего маршрутов проходят по Республике Дагестан - шесть, по пять маршрутов проходят по Республикам Бурятия и Саха (Якутия), по четыре маршрута - по Иркутской, Кемеровской, Орловской областям и Республике Карелия.

Заявки оценивались по 10 критериям: одна часть относилась к компетенциям продюсеров впечатлений, опыту и уровню его профессиональной квалификации, другая - непосредственно к предложенным им маршрутам. Эксперты анализировали соответствия средств размещения, питания и организации досуга требованиям современного путешественника, разнообразие впечатлений и целевой аудитории, востребованность и популярность маршрута, потенциал развития и наличие точек роста и различных услуг и сервисов, интеграция культурного и природного контекста в маршрут.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, внутренний туризм очень важен не только для развития экономики России, это одна из базовых потребностей современного человека. "Задача государства - создавать такие условия для бизнеса, чтобы он мог качественно удовлетворять растущий спрос на путешествия. Проект "Открой свою Россию" как раз нацелен на формирование внутреннего предложения для отдыха, способного конкурировать с предлагаемыми мировыми курортами аналогами. И планка по развитию туристической отрасли поставлена очень высокая - за существенный объем спроса, направленного на зарубежный туристический рынок, мы готовы побороться уже в ближайшей перспективе. Безусловно, на это нацелен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказала вице-премьер, слова которой привела пресс-служба.

Глава АСИ Светлана Чупшева рассказала, что на конкурс были представлены почти 200 маршрутов, охватывающих не только региональные, но и межрегиональные направления. "Такой подход обеспечивает связанность территорий и способствует формированию инфраструктуры, дает регионам возможность совместно продвигать различные турпродукты и интересные локации. Мы ставим перед собой задачу сделать российский туризм абсолютно конкурентным на глобальном уровне. Важно, чтобы сегодня маршруты были привлекательны как для наших туристов, так и для иностранных. И мы хотим собрать сильные команды с качественными компетенциями, которые смогут привлечь инвестиции и реализовать по-настоящему выдающиеся проекты", - добавила она.

Акселерационная программа для финалистов

Финалисты - продюсеры впечатлений и их команды - станут участниками акселерационной программы, в которую войдут модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений.

По данным пресс-службы, акселератор позволит "усовершенствовать заявленные конкурсантами проекты и создать новые, основанные на идеях, собранных с помощью краудсорсинга на информационном ресурсе всероссийского проекта www.zagorizont.me".

В результате будет создана новая модель проектирования турпродукта, а на карте России появится 99 концептуальных турмаршрутов.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".

Проект проводится в рамках реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Организатором проекта выступило АСИ при поддержке Ростуризма, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ, оператором - Агентство стратегического развития "Центр".