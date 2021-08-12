В США считают, что третья доза вакцины от COVID-19 может потребоваться малой доле граждан

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Американские специалисты исходят из того, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться лишь некоторым людям с ослабленным иммунитетом, это менее 3% взрослого населения США. С таким заявлением выступила в четверг руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на регулярном брифинге, организованном Белым домом.

По ее словам, поступают данные, согласно которым у людей с "подавленной иммунной системой" две дозы вакцины от коронавируса "могут не вызвать адекватный иммунный ответ". Речь, в частности, идет о тех, кто "перенес операцию по трансплантации органов и некоторых больных раком". "Это очень небольшая доля населения. Согласно нашим оценкам, это меньше 3% взрослых", - пояснила Валенски.

"На данный момент только определенным людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться дополнительная доза", - подчеркнула специалист.

Как сообщила глава ЦКПЗ, американские специалисты "ищут наилучший способ усилить защиту этой уязвимой группы". По словам Валенски, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов работает с компаниями Pfizer и Moderna над тем, чтобы "позволить применение бустерных доз для этой уязвимой группы". "Дополнительная доза [вакцины] могла бы помочь усилить защиту для этих людей. Это особенно важно в сфере распространения варианта [коронавируса] "дельта", - сказал она.

По словам Валенски, ожидается, что в пятницу один из комитетов ЦКПЗ проведет консультации на эту тему.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 618,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.