В ООН призвали ввести глобальный мораторий на продажу технологий слежки

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека призвали мировое сообщество ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий, предназначенных для ведения слежки. В распространенном в четверг в Женеве заявлении они отметили, что мораторий должен действовать до тех пор, пока не будут применяться эффективные правила, обеспечивающие соблюдение прав человека при использовании таких технологий.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что очень сложные интрузивные инструменты используются для мониторинга, запугивания и принуждения к молчанию правозащитников, журналистов и политических оппонентов", - отметили эксперты. Подобная практика, напомнили они, нарушает свободу выражения мнения, право на частную жизнь, ставит под угрозу сотни жизней и свободу СМИ, а также "подрывает демократию, мир, безопасность и международное сотрудничество". В связи с этим авторы заявления призвали государства "установить глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежки до тех пор, пока не будут введены действенные регулирующие правила, гарантирующие их использование с соблюдением международных стандартов прав человека".

Эксперты напомнили об опубликованных недавно неправительственной организацией Forbidden Stories и международной правозащитной организацией Amnesty International результатах расследования, касающегося слежки за правозащитниками, журналистами и политическими деятелями при помощи израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group. По их мнению, эта корпорация должна раскрыть сведения о том, соблюдались ли ею при ведении бизнеса меры предосторожности, связанные с правами человека. "Мы также призываем Израиль как государство, в котором находится NSO Group, "полностью раскрыть принимавшиеся им меры для рассмотрения экспортных транзакций NSO в свете его собственных обязательств по правам человека", - говорится в заявлении. По словам экспертов, они "находятся на прямой связи с правительством Израиля и NSO Group".

Авторы заявления призвали мировое сообщество "разработать эффективные регулирующие рамки для предотвращения, контроля и исправления негативного воздействия технологий слежки на права человека". Подписи под документом поставили восемь экспертов, в том числе спецдокладчики ООН - по свободе слова Ирэне Кхан, по свободе собраний Клеман Ньялетсосси Вуль и по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор.

Шпионский скандал

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования. Согласно его данным, ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus, разработанной NSO Group. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции.